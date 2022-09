Inscrições para Programa de Trainee 2023 da Votorantim começam nesta segunda e vão até 6 de outubro

Começa nesta segunda-feira (5) o processo seletivo para o Programa de Trainee 2023 da empresa Votorantim Cimentos. Podem se inscrever, até o dia 6 de outubro, os formados no ensino superior entre dezembro de 2019 e dezembro de 2022 pelo endereço eletrônco traineevotorantimcimentos.eureca.me. As vagas são nas áreas de operações, vendas, concreto, logística, tesouraria, recursos humanos e na Verdera - unidade de gestão de resíduos da companhia.

Com início em 2023, o programa terá duração de 16 meses. É necessário ter, no máximo, três anos de formação, mobilidade nacional e – por se tratar de oportunidades específicas - graduação em algum dos cursos indicados para a vaga escolhida. O processo não delimita universidade, região de procedência ou idade dos candidatos.

Os selecionados irão atuar na área para a qual foram aprovadas com a realização de projetos específicos e job rotation (rodízio de tarefas) em áreas correlatas. Em paralelo aos projetos, também participarão de sessões de mentoria com Lideranças e do programa de desenvolvimento de talentos internos de todas as empresas investidas da holding Votorantim, com três semanas de formação e desenvolvimento de projetos.

Segundo a empresa, a intenção é que as pessoas selecionadas sejam contratadas nessas áreas ao final do programa.