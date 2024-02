Inscrições são abertas para concurso com mais de 300 vagas em Goiás

A Prefeitura de Quirinópolis, no sudoeste goiano, abriu concurso público com 352 vagas de início imediato e salário de até R$ 2,3 mil. As incrições estão abertas e vão até o dia 3 de março. Os cargos divulgados são de nível fundamental completo e incompleto, médio e superior.

A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo pretendido pelo candidato, sendo de R$ 70 para as vagas do fundamental incompleto, R$ 90 para fundamental completo e médio e de R$ 130 para os cargos de nível superior.

Quem estiver inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e declarar que é membro de família de baixa renda fica isento da taxa de inscrição.

Entre os requisitos para assumir o cargo em caso de aprovação no processo seletivo, é preciso ter no mínimo 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória.

O edital completo do concurso pode ser assessado no site da Prefeitura de Quirinópolis. Veja abaixo os cargos divulgados para o concurso, salários e a quantidade de vagas de início imediato:

Auxiliar de serviços gerais - R$ 986 - 47 vagas

Merendeira - R$ 986 - 36 vagas

Auxiliar administrativo - R$ 1.004,25 - 10 vagas

Motorista - R$ 1.059,05 - 9 vagas

Auxiliar de cuidador social - R$ 1.320 - 38 vagas

Agente de apoio educacional - R$ 1.340 - 127 vagas

Cuidador social - R$ 1.340 - 14 vagas

Assistente social - R$ 2.300,68 - 1 vaga

Profissional do magistério de biologia - R$ 2.303,98 - 1 vaga

Profissional do magistério de educação infantil e anos iniciais - R$ 2.303,98 - 65 vagas

Profissional do magistério de geografia - R$ 2.303,98 - 1 vaga

Profissional do magistério de história - R$ 2.303,98 - 1 vaga

Profissional do magistério de matemática - R$ 2.303,98 - 1 vaga

Profissional do magistério de português/inglês - R$ 2.303,98 - 1 vaga