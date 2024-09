Instituto abre seleção para preenchimento de 61 vagas para serviços gerais e auxiliar de limpeza

O Instituto de Assistência Familiar e Amparo Social dos Trabalhadores do Setor de Serviços (Iafas), que atua como intermediário entre trabalhadores e empregadores, está cadastrando currículos para vagas de emprego em diversas empresas em todo o estado de Goiás.

Empresas parceiras do Instituto estão com 73 oportunidades abertas, sendo 61 vagas para Serviços Gerais e Auxiliar de Limpeza; 06 para vigilante horista; 03 para porteiro; 02 para vigilante; e 01 para auxiliar de Recursos Humanos. A seleção também é aberta à Pessoas com Deficiência e jovens aprendizes.

Para se candidatar às áreas, os interessados deverão enviar o currículo pelo WhatsApp para o número (62) 3988-3400, informando nome completo, endereço, telefone de contato, escolaridade e experiência profissional, se houver.

O cadastro também pode ser realizado através do site iafas.org.br. Outras informações poderão ser obtidas também pelo email iafas@iafas.org.br ou pelo próprio WhatsApp. O Instituto está localizado na Rua 94 A, Setor Sul, em Goiânia, com horário de atendimento das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.