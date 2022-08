Instituto abre vagas para hemocentros de sete cidades em Goiás com salário de até R$ 9,7 mil

A Rede Estadual de Hemocentros (Rede Hemo), abriu processo seletivo para contratação imediata e formação de cadastro de reserva de profissionais para atuarem nas unidades de Ceres, Formosa, Iporá, Jataí, Quirinópolis, Porangatu e Rio Verde.

As unidades são administradas pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), e as vagas divulgadas pela Secretaria do Estado de Saúde (SES), são para, biomédicos ou farmacêuticos químicos, enfermeiros, médicos gerais, médicos hematologistas, técnicos em enfermagem e recepcionistas.

De acordo com a SES, quem se interessar por uma das vagas precisa fazer a inscrição até o dia 7 de agosto, pelo site idtech.org.br, na opção “Trabalhe Conosco”. Ainda segundo o comunicado, no site o candidato tem acesso ao edital com todas as informações da seleção. Todas as vagas disponíveis podem ser ocupadas por pessoas com deficiência.

No edital está prevista uma divisão do processo seletivo em duas etapas: a prova on-line, de conhecimentos gerais e específicos e avaliação curricular; e também uma entrevista por competência. Os candidatos devem ficar atentos, pois todos os resultados e convocações para as próximas etapas ficam de forma exclusiva no site.

A SES divulgou que os salários variam entre R$ 1.423,78 e R$ 9.713,61 e os selecionados serão contratados em regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e terão benefícios como vale-alimentação, no valor de R$ 28 para carga horária igual ou superior a 8 horas diárias; e R$ 14 para carga horária de 6 a 8 horas diárias, seguro de vida e insalubridade para os cargos: biomédico, enfermeiro ou farmacêutico bioquímico, médico e técnico em enfermagem.