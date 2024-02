Instituto prepara seleção de pessoas com deficiência

O Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade, uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes em Goiânia, abrirá processo seletivo para Pessoas com Deficiência (PcD).

As inscrições serão realizadas, presencialmente, na sede da unidade, localizada na Avenida Veneza, quadra 62, lote 1/10, sem número, no Jardim Europa, Goiânia, entre os dias 4 e 7 de março, das 9h às 14h.



Os interessados devem acessar o site www.isgsaude.org.br para conferirem todas as informações que constam no edital. E, nos dias, é necessário comparecer ao local com a ficha de inscrição devidamente preenchida e com os documentos (originais e cópias) exigidos no edital.



O processo seletivo é gratuito e contará com avaliação curricular e prova oral de conhecimento técnico. As etapas são classificatórias e eliminatórias. Os salários variam entre R$ 897,25 a R$ 5.414,61, a depender do cargo e carga horária de contratação.

Confira os cargos do Edital 001/2024 (PcD):

Analista Administrativo

• Analista de Gestão de Pessoas

• Assistente Administrativo

• Assistente Financeiro

• Assistente Social

• Auxiliar administrativo

• Auxiliar de Farmácia

• Auxiliar de lavanderia

• Biomédico

• Enfermeiro

• Enfermeiro NISP – Núcleo Interno de Segurança do paciente

• Enfermeiro regulador

• Enfermeiro SCIH – Serviço de Controle de Infecção Hospitalar

• Farmacêutico

• Faturista

• Fisioterapeuta

• Fonoaudiólogo

• Motorista

• Nutricionista

• Psicólogo Hospitalar

• Técnico de Enfermagem

• Técnico de Enfermagem do Trabalho

• Técnico de Nutrição

• Técnico de Saúde Bucal

• Técnico de Segurança do Trabalho II

• Técnico de TI

• Terapeuta Ocupacional