Instituto recebe currículos para vagas de emprego de parceiros

O Instituto de Assistencial Familiar e Amparo Social dos Trabalhadores do Setor de Serviços (Iafas) está recebendo currículos para vagas em diversas empresas, de todo o estado de Goiás. O Instituto faz a ponte entre trabalhadores e empregadores

Essas empresas, cadastradas no Iafas estão com as seguintes vagas no momento: recepcionista (5), porteiro (13), vigilante (15), zelador (5), técnico de segurança do trabalho (30), serviços gerais e auxiliar de limpeza (50). Elas também estão contratando também Pessoas Com Deficiência e jovens aprendizes.

Vários benefícios são concedidos para os trabalhadores, além de oferecer cursos de qualificação totalmente de graça. O candidato pode fazer quantos cursos quiser nas áreas de preferência, mas o Iafas não faz essa exigência para o encaminhamento para as vagas oferecidas pelas empresas. O interessado pode começar a trabalhar e, se quiser, tem condição de fazer um curso de capacitação posteriormente.



Para se candidatar é necessário mandar um currículo pelo WhatsApp com nome completo, endereço, telefone de contato, escolaridade e um breve histórico de experiência profissional, se houver experiência. O número do WhatsApp é (62) 3988-3400. O cadastro do currículo também pode ser feito pelo site do Iafas.



Currículos para empresas cadastradas no Iafas:

Whats App: (62) 3988-3400

Site: iafas.org.br

E-mail: iafas@iafas.org.br

Local: Rua 94 A, Setor Sul, Goiânia

Horário de atendimento: das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira