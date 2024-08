InterCement abre vagas de estágio exclusivas para mulheres

A InterCement Brasil, uma das principais produtoras de cimento do País, está com inscrições abertas para 10 vagas de estágio na unidade de Cezarina, em Goiás. O programa é exclusivo para mulheres que estejam cursando o ensino técnico nas áreas de Química, Eletrotécnica, Mecânica, Eletrônica, Mineração, Eletromecânica, Mecatrônica e Automação.

Com jornada de quatro a seis horas diárias presenciais, no período da manhã, as estagiárias atuarão nos setores de manutenção, produção, qualidade e processos. A bolsa-auxílio é de R$885,00 (6h) e inclui benefícios, como transporte ida e volta partindo de Goiânia, refeitório, vale-alimentação, plano de saúde Unimed, plano odontológico Odontoprev, WellHub (Gympass) e Edupass.

“Esse é um projeto-piloto, incialmente em Cezarina, e que tem como foco incentivar a contratação de mais mulheres em áreas técnicas da empresa, o que está totalmente alinhado aos valores da companhia, que visa promover a diversidade e equidade”, ressalta o diretor da área de Pessoas da InterCement Brasil, José Caires.

As estudantes interessadas têm até o dia 31 de agosto para realizar a inscrição gratuitamente neste link.