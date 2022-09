Jataí abre processo seletivo da Educação para 364 vagas e salário até R$ 2 mil

A Secretaria Municipal de Educação de Jataí abre processo seletivo para preenchimento de 364 vagas com salários até R$ 2.109,03 e carga semanal de 40 horas.

A contratação é temporária, com duração de 12 meses e podendo durar até 24 meses. Os contratos serão firmados a partir da data de publicação da homologação do resultado final do Processo Seletivo.

Entre as vagas ofertadas, estão: auxiliar de atividades pedagógicas inclusivas (150); auxiliar de atividades pedagógicas da Educação Infantil (90); auxiliar de atividades administrativas educacionais (27); e auxiliar de procedimentos nutricionais escolares (6).

As vagas incluem, além daquelas de preenchimento imediato, cadastro de reserva.

A inscrição é gratuita e deverá ser realizada entre 1º e 20 de setembro de 2022, na sede da Secrearia Municipal de Educação de Jataí, no setor Primavera 2.

Por meio do site da prefeitura, é possível ter acesso ao edital, cronograma, quadro de pontuação, descrição das atribuições de funções, formulário de inscrição e as declarações exigidas.