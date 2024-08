JBS tem mais de 70 vagas de emprego abertas em Goiânia

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com 75 vagas de emprego em aberto em sua unidade de processamento de proteína animal localizada em Goiânia. Podem se inscrever pessoas com idade a partir de 18 anos e algumas oportunidades não exigem experiência na função. Além disso, todos os postos são elegíveis para pessoas com deficiência.



Há 30 vagas para operador de produção na área de desossa (sem necessidade de experiência prévia), 20 vagas para operador de produção na área de abate e miúdos, 5 vagas para operador de armazenagem e expedição para o período noturno, 10 vagas para faqueiro de abate (necessário ter experiência na função) e 20 vagas para jovens aprendizes (18 a 22 anos).



Entre os benefícios oferecidos estão: restaurante na unidade, transporte municipal e intermunicipal, seguro de vida, cartão alimentação, telemedicina, entre outros. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail vagas.gyn@friboi.com.br, para o whatsapp 62 3272-1379 ou comparecer na sede da empresa no endereço: Av. Lago Azul, S/n - Chácaras Mansões Rosas de Ouro, em Goiânia.