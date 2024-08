Jovens entre 18 e 30 anos podem fazer curso de marketing digital gratuito

A Descomplica Empresas e a MRV, construtora do grupo MRV&CO, se uniram para promover o desenvolvimento profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social. A parceria vai oferecer um curso gratuito de marketing digital, com foco no desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais para quem deseja se profissionalizar na área.

A formação é destinada a pessoas entre 18 e 30 anos que concluíram o ensino médio na rede pública e que estão fora do mercado de trabalho. As inscrições podem ser realizadas no site da Descomplica Empresas até o dia 28 de agosto. Os estudantes selecionados terão que realizar as matrículas entre 29 de agosto a 2 de setembro, e o início das aulas está marcado para o dia 4 de setembro.

De acordo com a gerente de Operações B2B da Descomplica Empresas, Jeanine Águia, a iniciativa busca contemplar o público que se encontra em situação de vulnerabilidade social e buscam uma nova oportunidade a partir de capacitação profissional, e desta forma, contribuir com um impacto social positivo na vida dessas pessoas.

“É um projeto de impacto social, que tem como base a educação e formação profissional capacitando os alunos para que eles tenham conhecimentos como alternativa para geração/complemento de renda. Além disso, o curso oferece também disciplina sobre habilidades socioemocionais, que são muito importantes para a formação do ser humano, tornando-o mais capaz de lidar com situações diversas, seja na rotina do trabalho ou no dia a dia da sua vida pessoal”, explica Jeanine Águia.

“A MRV busca, com essa parceria, não apenas auxiliar essas pessoas a ingressarem no mercado de trabalho, mas também promover a inclusão social através da educação. Esse projeto fortalece a responsabilidade social da MRV e contribui para a construção de comunidades mais fortes e resilientes”, afirma José Luiz Esteves da Fonseca, Gestor Executivo de Sustentabilidade e Relações Institucionais da MRV&CO.

“As duas organizações trabalharam juntas para difundir o acesso à educação profissionalizante, ajudando, assim, a construir um futuro mais inclusivo no Brasil, oferecendo ferramentas para que cada participante possa trilhar novos caminhos, expandir seu horizonte e transformar o futuro”, completa ele.

Os selecionados para participar do curso se tornarão alunos da Descomplica e ganham acesso gratuito por seis meses à plataforma educacional, onde irão realizar o curso. Além disso, eles poderão integrar a comunidade de alunos no WhatsApp, acesso ao suporte especializado e receberão o certificado digital de conclusão do curso. A capacitação tem duração de dois meses e carga horária de 90 horas aulas.

O conteúdo gravado poderá ser assistido quando o aluno estiver disponibilidade. Além disso, através do curso também serão oferecidos cinco encontros ao vivo, que abordarão técnicas de estratégia de marketing e carreira aliada aos com projetos de vida, que é uma das disciplinas de competências socioemocionais. O aluno poderá assistir às aulas no tempo que tiver disponível.

Serviço: Curso de marketing digital

Datas: Inscrições até 28 de agosto

Início das aulas: 4 de setembro

Mais informações: Site