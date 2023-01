Justiça do Trabalho abre concurso para juiz com salário de R$ 32 mil; confira vagas em Goiás

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) abriu um concurso público com 300 vagas para o cargo de juíz substituto em todo o país. Em Goiás, são cinco vagas para trabalhar no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. O salário oferecido é de R$ 32.004,65.

Para se candidatar, os interessados em atuar no cargo precisam se inscrever pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), até o dia 15 de fevereiro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 320. O cargo exige ser bacharel em Direito e ter exercido atividade jurídica pelo período mínimo de três anos (contados a partir da obtenção do grau de bacharel).

Segundo o edital, a prova objetiva está prevista para 14 de maio e será aplicada nas 24 cidades sedes dos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs). As demais provas e etapas do concurso serão realizadas em Brasília, no edifício-sede do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do CSJT.

No total, serão cincos etapas, além da prova objetiva, o concurso terá provas escritas, prova oral, exames e avaliação de títulos. Leia o edital na íntegra!