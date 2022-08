Justiça Federal recebe inscrições para programa de estágio em Direito

A Seção Judiciária de Goiás abriu inscrições para a 26ª seleção de estudantes para estágio na área de Direito. Para participar, o candidato deve estar cursando entre o 5º e o 8º período da graduação nas instituições que têm convênio com a Justiça Federal em Goiás.

Os interessados podem se candidatar até o dia 20 de agosto. O estágio tem carga horária de 4 horas, de segunda a sexta-feira, e a bolsa oferecida é de R$ 900,00, além de auxílio transporte de R$ 6,50 por dia trabalhado e férias de 30 dias após um ano de atividades.

Após a inscrição, a lista de candidatos que farão as provas será divulgada até o dia 25 de agosto. Os testes serão aplicados no dia 18 de agosto (domingo), das 9h às 13h, em local a ser divulgado no site da Seção Judiciária.

Os aprovados vão compor um cadastro de reserva e poderão ser convocados para atuarem nas secretarias das varas, gabinetes ou núcleos administrativos, conforme a disponibilidade de vaga.

Em caso de dúvidas, os interessados poderão fazer contato com a Justiça Federal pelo e-mail estagiario.go@trf1.jus.br ou pelo telefone (62) 3226-1579. Leia o edital na íntegra!

Quem não poderá ser contratado

Não poderá ser contratado como estagiário o estudante que tiver vínculo profissional ou de estágio com advogado ou sociedade de advogados que atuem em processos na Justiça Federal. Também não pode ocupar cargo ou função pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, DF ou Municípios; que seja servidor do Ministério Público; ou que esteja registrado em outro programa de estágio.