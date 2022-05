Kraft Heinz abre 137 vagas temporárias em Nerópolis para safra do tomate 2022

A Kraft Heinz abriu 137 novas vagas de emprego para sua fábrica em Nerópolis, município localizado a 36 km de Goiânia. O trabalho é temporário para a Safra do Tomate de 2022 e recentemente 261 pessoas já foram contratadas. Para as vagas atuais, há reserva de 20 para pessoas com deficiência que incluem cargos diversos, de operacionais a supervisão. Os currículos devem ser encaminhados para eufabrica@kraftheinz.com ou entregues na empresa nesta sexta-feira (13).

Para se candidatar às vagas não é necessário ter experiência. No título do e-mail enviado, deve constar o cargo desejado, seguido do nome da cidade que mora. Quem preferir, pode entregar o currículo diretamente na empresa, que está localizada no KM 5 da GO-222, zona rural de Nerópolis. Entre os benefícios disponibilizados estão: plano de saúde e odontológico, cartão farmácia, refeitório no local, vale-alimentação, vale-transporte e cesta básica.

Confira as vagas disponíveis:

• Auxiliar de produção;

• Auxiliar de logística;

• Inspetor de qualidade;

• Supervisor de qualidade;

• Supervisor de produção;

• Conferente e Auxiliar de meio ambiente;

• Repositor.