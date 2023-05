Kraft Heinz abre 463 vagas para a safra de tomate em Nerópolis

A Adecco, consultoria líder do ramo de recursos humanos presente em mais de 60 países, está com 463 vagas abertas para atuar em um projeto da Kraft Heinz em Nerópolis, Goiás. A contratação é imediata e o salário compatível com o mercado e benefícios: Refeitório no local, Transporte, Vale Alimentação, Cartão Cesta Básica e Assistência Médica.

Os cargos com vagas abertas são:

Auxiliar de escritório logística

Auxiliar de logística

Auxiliar de escritório de TAX

Auxiliar de Escritório Balança

Auxiliar de produção de qualidade

Conferente

Inspetor de Qualidade

Auxiliar de ETA/ETE

Operador de Utilidades

Operador A

Operador Especializado A

Auxiliar de Produção



Para mais informações e cadastro, acesse: Link