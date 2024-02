Laboratório oferece 35 oportunidades de trabalho

O Laboratório Teuto está com 35 vagas de emprego abertas nas áreas de logística, pedagogia e produção, a nível superior. As oportunidades também são oferecidas para Pessoas Com Deficiência (PCD’s), de acordo com a disponibilidade das áreas.



Os postos disponíveis são os seguintes: seis para auxiliar de distribuição logística, no 2º turno (15h às 10h). Para concorrer é necessário ter ensino médio completo, sendo diferencial possuir experiência na área de logística.



Outras dez vagas são destinadas a auxiliar de produção, também para o 2º turno, exigindo ensino médio completo. A função de operador de produção lidera em número de ofertas, com 13 oportunidades para o 2º turno, requerendo ensino médio completo e vivência em área produtiva no ramo farmacêutico.



Por fim, com o objetivo de qualificar profissionalmente, a empresa oferece seis vagas de estágio em pedagogia, exigindo estar cursando pedagogia a partir do 2º período, sendo o conhecimento em desenvolvimento humano um diferencial.



Benefícios

Para auxiliar de distribuição logística, auxiliar de produção e operador de produção, são oferecidos os benefícios: vale alimentação, refeitório corporativo, assistência médica e odontológica, vale transporte e/ou transporte fretado, estacionamento, seguro de vida e auxílio funeral, participação nos resultados, programa de saúde emocional, licença maternidade e paternidade estendidas, assiduidade e fornecimento de medicamentos. Para o estágio, os benefícios incluem: vale alimentação, refeitório corporativo, vale transporte e/ou transporte fretado.



Os interessados podem cadastrar os currículos no site www.teuto.com.br/trabalhe-conosco ou enviá-los por e-mail para selecao@teuto.com.br, especificando a área de interesse no assunto. Para as vagas de auxiliar de distribuição logística, auxiliar de produção e operador de produção, o currículo deve ser encaminhado para o e-mail helen.gonzaga@teuto.com.br. Para a vaga de estágio em pedagogia, o e-mail deve ser encaminhado para alice.souza@teuto.com.br.