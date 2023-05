Laboratório Teuto anuncia mais de 300 oportunidades de emprego

O Laboratório Teuto, que atua no setor farmacêutico anuncia a abertura de mais de 300 oportunidades de emprego neste segundo trimestre de 2023. As vagas estão disponíveis nas áreas produtivas da empresa, e setores administrativos, e englobam oportunidades para profissionais de nível médio, técnico e superior, com contratação imediata.

As oportunidades são para operadores de máquinas e auxiliares de produção. Os requisitos básicos incluem ensino médio completo e experiência prévia na indústria farmacêutica. Além de salários competitivos, a empresa oferece benefícios como refeição no local, vale-alimentação e transporte corporativo.

Os interessados em se candidatar às vagas disponíveis podem cadastrar seus currículos no site do laboratório www.teuto.com.br/trabalhe-conosco ou enviá-los por e-mail para selecao@teuto.com.br, especificando a área de interesse no assunto. Para vagas de operadores de máquinas e auxiliares de produção, o currículo deve ser encaminhado para helen.gonzaga@teuto.com.br.