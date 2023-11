Loja de brinquedos oferece 33 vagas temporárias em Goiás para trabalhar no Natal

O Grupo Ri Happy, maior varejista especializado em brinquedos do Brasil, oferece 33 vagas temporárias para trabalho em Goiás. As oportunidades são para as lojas de Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia para o período de Natal. Há oportunidades para auxiliar de loja e vendedores.

Os interessados devem se cadastrar através do Link. O processo é facilitado e o cadastro é feito em menos de 10 minutos. Não é exigida experiência anterior com vendas e nem ter finalizado o Ensino Médio. Serão escolhidos os candidatos a partir dos 16 anos de idade que tenham perfil compatível com a cultura organizacional do grupo.

Embora as vagas temporárias costumem oferecer cargos com prazo limitado, elas podem ser uma chance para uma efetivação. “Esta é uma oportunidade para quem procura o primeiro emprego ou para profissionais que buscam recolocação no mercado formal de trabalho para se divertir conosco durante este período mágico. As vagas temporárias também são uma porta de entrada para uma contratação definitiva na empresa”, afirma Aline Amorim, Coordenadora de Recrutamento e Seleção do Grupo Ri Happy.