Mais de 150 vagas para recepcionistas estão abertas em Goiás

O Instituto de Apoio aos Funcionários Ativos do Setor de Terceirização de Mão de Obra (Iafas) está recebendo currículos para cerca de 150 vagas para o cargo de recepcionistas em Goiás.



A maioria das oportunidades são para mulheres com idade entre 18 e 35 anos, mas também tem postos de trabalho para homens e para pessoas com deficiência, não é exigida experiência anterior. Interessados devem enviar os currículos diretamente para o WhatsApp (62) 3988-3400 ou para o e-mail iafas@iafas.org.br.

O instituto oferece, de forma gratuita, o curso de informática básico, que é exigido na maioria das contratações.



A função do recepcionista é atender o público, presencial, por telefone e/ou e-mail. Entre as responsabilidades básicas está a realização de agendamentos, fornecer informações e orientações quanto à circulação das pessoas e visitantes. Também pode gerenciar a aquisição de materiais de escritório, cuidar das correspondências, da agenda da diretoria, arquivar documentos, controle de chaves e acessos e registro de informações.



Outras vagas

No momento o Iafas também recebe currículos para 120 vagas de empregos para o cargo de auxiliar de serviços gerais para empresas do segmento de terceirização de mão de obra para serem desempenhadas em Goiânia e região metropolitana, para início imediato, para homens ou mulheres.



Ainda são mais de 50 oportunidades abertas diariamente para auxiliar de manutenção predial, copeiro, encarregado de equipe, faxineiro, limpeza ambiental, porteiro e vigilante, entre várias outras áreas. Lembrando que todas as vagas acima também são válidas, inclusive, para pessoas com deficiência (PCD).



