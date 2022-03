Mais de 17,5 mil vagas para cursos de capacitação e qualificação estão abertas em Goiás

Estão liberadas 17.602 mil vagas para cursos de capacitação, qualificação e técnico em todo o Estado de Goiás. As formações são para diversas áreas como, informática, saúde, robótica, atendimento ao público, saúde, segurança do trabalho, operador de caixa, mídias digitais e serviço de beleza.

Os cursos estão disponíveis para jovens de todas as cidades do Estado de Goiás e os interessados devem ter mais de 16 anos, estar cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio ou já ter concluído. Tem o objetivo de abrir as portas do mercado de trabalho e profissionalizar os jovens.

Entre as vagas liberadas, 11.355 são para cursos gratuitos oferecidas pelo Colégio Tecnológico (Cotecs). Essas aulas irão funcionar de forma presencial e on-line, que serão ministradas sob gestão da Universidade Federal de Goiás (UFG). Os interessados devem se inscrever pelo site: www.selecao.cett.org.br. As inscrições estarão abertas até o dia 29 de março de 2022.

A área de tecnologia tem 100 vagas abertas: 30 para os cursos de informática básica, 30 para manutenção de computadores, e 40 para curso de robótica. Inscrições abertas que devem ser realizadas na Escola do Futuro José Luiz Bittencourt, na Rua BF-25, esquina com Avenida JC-15, Bairro Floresta, em Goiânia.

Já para os cursos técnicos, 300 são para desenvolvimento web e mobile, marketing, mídias sociais e empresas digitais. As inscrições vão até 3 de abril, também pelo site www.selecao.cett.org.br.