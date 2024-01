Mais de 400 vagas de trabalho podem ser encontradas no grupo Mega Moda

O Mega Moda, formado pelos shoppings de moda atacadistas Mega Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda, situados na Região da 44, em Goiânia, percebeu um aumento no número de vagas oferecidas pelas lojas do complexo nos últimos meses.

Segundo levantamento interno do grupo, há mais de 400 oportunidades de trabalho ofertadas por cerca de 94 lojas. "Estas vagas são uma chance para profissionais ingressarem em um mercado dinâmico e em expansão. Percebemos um grande otimismo das marcas para este ano", destaca Tássia Carvalho, gerente de marketing do Mega Moda.

Confira alguns locais com vagas abertas no Mega Moda:

All Fitness (Mega Moda Shopping)

Amora Fashion (Mega Moda Shopping)

Annalô Store (Mega Moda Shopping)

Anamary (Mega Moda Shopping)

Audaciosa (Mega Moda Shopping)

Barbarella (Mega Moda Shopping)

Bella Jack (Mega Moda Park)

Bistrô 1890 (Mega Moda Park)

Blime (Mega Moda Park)

Cally Moda Íntima (Mega Moda Shopping)

Chiquita Bonita (Mega Moda Shopping)

Closet da Fabi (Mega Moda Shopping)

Cousins Jeans (Mega Moda Park)

Cris Brasil (Mega Moda Shopping)

D'Jô (Mega Moda Shopping)

Débora Rei (Mega Moda Shopping)

Dellas Moda Feminina (Mega Moda Shopping)

Diva Fashion (Mega Moda Park e Mega Moda Shopping)

Doce Cabana (Mega Moda Shopping)

Dommani (Mega Moda Shopping)

Donna Pimenta Bolsas (Mega Moda Shopping)

Gesú (Mega Moda Park)

Gollog (Mega Moda Shopping)

Intuição (Mega Moda Park)

Invicta Brand (Mega Moda Park)

JR6 Moda Praia (Mega Moda Shopping)

Kiss My (Mega Moda Shopping)

KMK Moda Infantil (Mega Moda Shopping)

LAF (Mega Moda Shopping)

Larissa Lima (Mega Moda Shopping)

Lola Closet (Mega Moda Shopping)

Loucas por Tricô (Mega Moda Shopping)

Lourys Fashion (Mega Moda Shopping)

Moda Amora (Mega Moda Park)

Mulher Luxuosa (Mega Moda Park)

Mundo do Kilo (Mega Moda Park)

M Two M (Mega Moda Shopping)

Pimenta Rosa (Mega Moda Shopping)

Polly Closet (Mega Moda Shopping)

Power WE (Mega Moda Park)

Prints (Mega Moda Park)

RJ Essence (Mega Moda Shopping)

Studio Make (Mega Moda Shopping)

Sanck Land (Mega Moda Park)

Tassara (Mega Moda Shopping)

Tati Araújo (Mega Moda Park)

Tendencias da Moda (Mega Moda Shopping)

Thata Fashion (Mini Moda)

Trevo Envios (Mega Moda Shopping)

Vaibe Jeans (Mega Moda Shopping)

Vivenda Tricot (Mega Moda Park)

Para se candidatar a uma das oportunidades, o interessado deve entrar em contato com os lojas mencionadas ou pelo Telemoda (WhatsApp oficial do Grupo Mega Moda) através do (62) 98599-0009.