Marfrig oferece 16 vagas de emprego em Mineiros

A Marfrig, líder global em produção de hambúrgueres e uma das maiores empresas de carne bovina do mundo, anuncia 16 vagas de emprego na unidade de Mineiros, em Goiás. As oportunidades são para as funções de serrador (2 vagas), magarefe II (2 vagas) e III (2 vagas), desossador (9 vagas) e lombador (1 vaga). Além disso, há oportunidade para auxiliar operacional e administrativo, exclusiva para PCD (pessoa com deficiência).

Os candidatos selecionados terão como benefícios plano de saúde e odontológico, vale-alimentação e seguro de vida.

A seleção dos candidatos já teve início e termina em 12 de agosto. Os interessados devem comparecer no endereço Rodovia GO 341, Km 10, Zona Rural, Mineiros/Goiás, para o processo seletivo, que ocorre de segunda a sexta-feira, das 05h às 07:00h. É necessário levar o currículo, documentos pessoais e uma caneta. Também é possível realizar a candidatura pelo site da Marfrig, na seção Trabalhe Conosco: https://trabalheconosco.vagas.com.br/marfrig.