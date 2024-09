Marfrig oferece 20 vagas de emprego na unidade de Mineiros

A Marfrig, uma das líderes globais na produção de carne bovina, suína e de aves, e a maior produtora de hambúrguer no mundo, anuncia 20 vagas de emprego na unidade de Mineiros, em Goiás. As oportunidades são para as funções de refilador, magarefe, desossador, auxiliar operacional e assistente de Controle de Qualidade.

Há vagas destinadas a pessoas com deficiência. Os candidatos selecionados terão como benefícios plano de saúde, plano odontológico, vale- alimentação e seguro de vida. O processo seletivo já está aberto e termina em 30 de setembro de 2024.

Os interessados devem comparecer no endereço Rodovia GO 341, Km 10, Zona Rural, de segunda a quinta-feira, das 7h às 8h. É necessário levar currículo e documentos pessoais. Também é possível realizar a candidatura pelo site da Marfrig, na seção Trabalhe Conosco.