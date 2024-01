Marinha abre inscrições para concurso com 1.680; veja como participar

A Marinha está com inscrições abertas para o concurso com 1.680 vagas. Os interessados devem realizar a inscrição até dia 16 de fevereiro pelo site. A taxa de inscrição é de R$ 40 com possibilidade de isenção conforme regras do edital.

As vagas são destinadas para os brasileiros de ambos os sexos e os interessados devem ter nível médio. O candidato deve ter 18 anos completados e menos de 22 até o dia 30 de junho de 2025.

Do total de vagas ofertadas, 1.152 são de ampla concorrência, 288 reservadas para negros, 192 para mulheres, 48 para mulheres negras. A data da avaliação ainda não foi definida

Os candidatos serão submetidos a uma prova escrita objetiva com 50 questões de múltipla escolha, sendo 25 questões de Língua Portuguesa e 25 questões de Matemática. A avaliação ainda não tem data definida.

Após avaliação escrita os candidatos devem passar por verificação de dados biográficos, inspeção de saúde e teste de aptidão física. Os aprovados irão desempenhar a função de aprendiz-fuzileiro naval e receberá uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.303,90. Após a formação, o fuzileiro passará a receber R$ 2.294,50.