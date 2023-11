Marinha abre processo seletivo para Goiás e DF; veja como se candidatar

A Marinha do Brasil está com 189 vagas abertas em todo o Brasil para concurso, sendo que duas são para atuação em Goiás e 34 no Distrito Federal (confira as vagas ao final da matéria). Podem se inscrever homens e mulheres com nível superior para a prestação do Serviço Militar Voluntário (SMV) como oficial de 2ª Classe da Reserva da Marinha (RM2). As inscrições podem ser realizadas pelo site da Marinha até o dia 12 de dezembro. A taxa cobrada é de R$ 140.

Segundo a Marinha, entre os pré-requisitos para se candidatar estão: ser voluntário, brasileiro, ter entre 18 e 41 anos, bons antecedentes de conduta, ter concluído ou estar em fase de conclusão de ensino superior, título eleitoral e militar em dia, ter no máximo seis anos de Serviço Militar prestado, não ter antecedente criminal, entre outros que podem ser consultados na página de inscrição.

De acordo com o edital, os candidatos aprovados serão remunerados de acordo com a tabela de salário de cada área. Segundo a Marinha, o concurso foi separado por área. Desta forma, no edital 5, estão 175 vagas, estando inclusas a área da saúde, apoio, área técnica, técnica Magistério e Engenharia. Já no edital 6 estão divulgadas as áreas de Medicina.

O processo seletivo será dividido em seis etapas, com previsão da primeira para o dia 25 de fevereiro. A seleção será dividida entre prova objetiva, verificação de dados biográficos e verificação documental, inspeção de saúde, teste de aptidão física, prova de títulos e designação à incorporação.

Conforme informou a Marinha, o tempo de serviço é de 12 meses. Passando este prazo, será possível prorrogar o contrato se for do interesse do participante e da administração naval.

Confira a quantidade de vagas por áreas abaixo:

Odontologia, em Goiânia-GO - 1 vaga

Farmacêutico, em Brasília-DF - 1 vaga

Enfermagem, em Brasília-DF, 6 vagas

Fisioterapia, em Brasília-DF, 4 vagas

Administração, em Brasília-DF, 5 vagas

Comunicação Social, em Brasília-DF, 1 vaga

Desenho Industrial, em Brasília-DF, 1 vaga

Direito, em Brasília-DF, 01 vaga

Informática, em Brasília-DF, 2 vagas

Ciências Contábeis, em Brasília-DF, 1 vaga

Geografia, em Brasília-DF, 1 vaga

Matemática, em Brasília-DF, 2 vagas

Português (Letras), em Brasília-DF, 2 vagas

Pedagogia, em Brasília-DF, 1 vaga

Pedagogia, em Goiânia-GO, 1 vaga

Engenharia Civil, em Brasília-DF, 2 vagas

Engenharia Mecânica, em Brasília -DF, 1 vaga

Médico (Radiologista), em Brasília -DF, 3 vagas