McDonald's anuncia a abertura de 120 vagas em Goiás

A rede de fast food Mc Donald's abriu 120 vagas de emprego com contratação imediata para as lojas de Goiânia e Aparecida de Goiânia. As vagas não exigem experiência e a rede informa que os contratados recebem treinamento de capacitação.

As vagas oferecem vale-transporte, plano de saúde e odontológico, alimentação no restaurante, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar e plano de carreira. O Mc Donald's informou também que incentiva que cada colaborador se sinta à vontade para se expressar conforme se identifica, desde cabelo, maquiagem, acessórios, até nome no crachá.

As vagas disponíveis são para os períodos diurno, noturno e madrugada, com oportunidades abertas para pessoas com deficiência, independente do tipo ou grau. Após a contratação os treinamentos são adaptados aos colaboradores.

Os interessados devem encaminhar o currículo para os seguintes e-mails: sto.ago@br.mcd.com; sto.t63@br.mcd.com e sto.gos@br.mcd.com.