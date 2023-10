Oportunidade para corretores de imóveis em Goiás

A MRV está com 20 vagas abertas para credenciamento de corretores de imóveis autônomos que estejam em busca de uma oportunidade para serem protagonistas das suas carreiras e tenham disponibilidade para atuar em Goiás. Os interessados podem comparecer nesta sexta-feira (20), às 15 horas, no auditório do Eldorado Business Tower, na Avenida C-255, no Setor Nova Suiça, em Goiânia, para seleção.

A construtora oferece aos corretores autônomos credenciados e demais prestadores estrutura para o desenvolvimento das atividades, como internet, telefone fixo, leads qualificados, ferramentas para auxiliar durante a venda e o acompanhamento de um corretor coach. A atuação é flexível e o profissional tem boas possibilidades de rendimento, pois os ganhos são proporcionais ao desempenho nas vendas.

As vagas em aberto também se estendem a vendedores sem experiência no mercado imobiliário, que tenham interesse em receber treinamento e apresentem perfil empreendedor e de comprometimento com o negócio. A MRV oferece ainda aos corretores autônomos credenciados vários treinamentos para otimizar sua produtividade. Interessados devem enviar currículo previamente para Yasmin Venturelle pelo e-mail yasmin.vcosta@mrv.com.br .