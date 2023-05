Pecuária tem ponto para oferta de 4 mil vagas de emprego com salário de até R$ 5 mil

Para quem está à procura de um emprego, a ida na Pecuária de Goiânia pode representar não só a diversão, mas também uma nova chance de trabalho. O Governo de Goiás conta com um ponto de encaminhamento para vagas de emprego com cerca de 4 mil oportunidades disponíveis diariamente. A remuneração pode chegar até R$ 5 mil. Há vagas nas áreas de assistente administrativo, auxiliar de pessoal, engenheiro eletricista, recepcionista, técnico em segurança, entre outras.

Além disso, uma equipe estará fazendo inscrições em cursos de capacitação e qualificação em atividades rurais e também serão ministrados cursos e oficinas.

A 76ª edição da Exposição Agropecuária de Goiás começou nesta quinta-feira (18) e segue até o dia 28 de maio, no Parque de Exposições, no setor Nova Vila. Os interessados nas vagas de emprego, devem comparecer no local entre as 9h e 17h e precisam levar documentos pessoais e comprovante de endereço.

Há oportunidades também para pessoas com deficiência. Se o candidato for compatível com a vaga, ele já pode sair do evento com a carta em mãos para a entrevista de emprego.

Confira a programação dos cursos e oficinas

18 e 19 de maio

Oficina

Prática em monitoramento integrado de pragas e doenças para a agricultura familiar

Cursos (40h)

Técnica em vendas de produtos rurais

Auxiliar Administrativo

Empreender em pequenos Negócios

20 e 21 de maio

Oficinas

Irrigação

Hidroponia

Chocadeira

Aguaponia

Estação Meteorológica

Galinheiro

Manjericão

Irrigação por Aspersão Convencional

Cursos (40h)

Técnica de Vendas em Produtos Rurais

Agropecuária Básica

Fertilidade do Solo

Técnicas em Produção Agropecuária

Produção de Mudas e Sementes

22 e 23 de maio

Oficinas

Plantando a semente da educação financeira na agricultura familiar: Cultivando colheitas prósperas

Implementação MEI

Cursos (40h)

Horticultura

Adubação Orgânica

Classificador de Grãos

Técnicas de Vendas de Produtos Rurais

24 e 25 de maio

Oficinas

Cultivo sustentável de brotos germinados e flores comestíveis

Cursos (40h)

Adubação Orgânica

Gestão Ambiental

Agricultura Básica

Fertilidade do Solo

Nutrição de Plantas

25 de maio

Oficina

Demonstração de Sementes

Cursos (40h)

Agricultura Básica

Fertilidade do Solo

Nutrição de Plantas

Horticultura

Classificador de Grãos

26 e 27 de maio

Oficinas

Caixa Entomológica

Terrário

Painel Sobre a Importância das Abelhas na Agricultura Familiar

Associação de Culturas: Alopatia na Agricultura

Cobertura do Solo e os Benefícios para as Culturas

Painel Sobre a Agricultura de Precisão Aplicado na Agricultura Familiar

Cursos (40h)

Gestão Ambiental

Técnicas de Vendas de Produtos Rurais

Elaboração de projetos Agrícolas

Gestão rural e extensão rural

Tecnologia de aplicação de defensivos

27 e 28 de maio

Oficinas

Horta Vertical

Plantas PANCs

Inseticida Natural

Enxertia em Fruteiras

Cursos (40h)

Auxiliar em Gestão da Agricultura

Agricultura Básica

Fertilidade do Solo

Nutrição de Plantas