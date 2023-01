Período de inscrições para concurso do TRT em Goiás é prorrogado

O prazo para inscrições do concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Goiás) foi prorrogado para o dia 6 de janeiro de 2023, até as 14h. O edital oferece 31 vagas para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário, com remuneração entre R$ 7mil e R$ 14 mil.

Segundo o comunicado do TRT18, não houve mudança nas datas das provas e demais fases previstas no edital. Os interessados devem fazer a inscrição pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC). Os valores das inscrições são de R$ 90 para os cargos de analista judiciário e R$ 70 para os cargos de técnico judiciário. As vagas são para preenchimento de vagas existentes e formação de cadastro de reserva.

As remunerações iniciais para o nível superior são de R$ 12.455,30 para todas as áreas/especialidades do cargo de analista judiciário e R$ 14.271,70 para o cargo de analista judiciário – área judiciária – especialidade oficial de justiça avaliador federal.

Já para o cargo de técnico judiciário, as remunerações iniciais são de R$ 8.698,44 para a especialidade agente de polícia judicial e de R$ 7.591,37 para as demais áreas. O concurso também reserva vagas para pessoas com deficiência e negras.

Data das provas

De acordo com o edital, as provas objetivas e discursivas serão realizadas em Goiânia e estão previstas para o dia 12 de fevereiro de 2023.

As avaliações serão aplicadas no período da manhã para os cargos de técnico judiciário e no período da tarde para os cargos de analista judiciário.

Para ambos os cargos haverá provas objetivas e discursivas (redação). Leia o edital na íntegra!

Confira as vagas oferecidas:

- Analista Judiciário/Área Administrativa;

- Analista Judiciário/Contabilidade;

- Analista Judiciário/Medicina do Trabalho;

- Analista Judiciário/Serviço Social;

- Analista Judiciário/Odontologia;

- Analista Judiciário/Tecnologia da Informação;

- Analista Judiciário/Estatística;

- Analista Judiciário/Área Judiciária;

- Analista Judiciário/Oficial de Justiça Avaliador Federal;

- Técnico Judiciário/Área Administrativa;

- Técnico Judiciário/Agente da Polícia Judicial;

- Técnico Judiciário/Tecnologia da Informação;

- Técnico Judiciário/Enfermagem do Trabalho;

- Técnico Judiciário/Saúde Bucal.