Philco realiza workshop gratuito para capacitar instaladores de ares-condicionados em Goiânia

A Philco estará realizando, durante o mês de maio, workshops presenciais do programa “Seja um instalador Philco” para a capacitação e treinamento de instaladores de ares-condicionados nas cidades de Brasília (DF), no dia 07/05, e Goiânia (GO), no dia 09/05, além Cuiabá (MT) e Campo Grande (MS), que ainda não tem data definida. Ao longo do ano serão realizados workshops gratuitos por todo o Brasil, com agenda presencial e online.

Durante os treinamentos presenciais, serão abordados os princípios básicos de refrigeração, os processos envolvidos em uma instalação, a ligação elétrica entre unidades, além de outros tópicos relevantes para a área. As capacitações serão realizadas pelo instrutor técnico Antônio Luiz Guesser, que ministra treinamentos pelo Brasil e em outros países do Mercosul. Durante a realização, os participantes vão receber certificados dos treinamentos, kit de boas vindas e serão realizados sorteios.

Segundo o instrutor responsável pelo programa, essa expansão dos treinamentos que a empresa está levando aos técnicos em refrigeração é de suma importância para os profissionais. “Estamos juntos com os instaladores, trazendo os benefícios dos nossos produtos e também auxiliando com a parte da instalação, fazendo com que os procedimentos do próprio fabricante sejam seguidos. No fim, é bom para a empresa, para o instalador e para o cliente”, comentou Guesser.

Para participar é necessário realizar uma inscrição gratuitamente pelo link. Os workshops presenciais do programa “Seja um instalador Philco” possuem limite de 100 vagas, já os workshops online não possuem limite. As capacitações que vão acontecer remotamente terão temas específicos com transmissão para todo o país nos dias 27 de junho, 25 de julho e 19 de setembro. O período de inscrições do treinamento online será divulgado em breve.

Programa de relacionamento

Os profissionais participantes dos workshops do programa “Seja um instalador Philco” também podem participar do programa de relacionamento que foi pensado para oferecer aos refrigeristas um novo canal de atualização, estudos e relacionamento. Composto por quatro níveis definidos como Bronze, Prata, Ouro e Diamante, sendo que cada área oferece novos benefícios e acesso a cursos à medida que o profissional avança no programa. As vantagens vão desde a possibilidade de participar de um grupo exclusivo até entrar na lista de indicações de instaladores no site oficial da Philco, sendo recomendado pela empresa em sua área de atuação regional.

Um outro diferencial é que a partir do plano Prata o refrigerista terá acesso à cupons de descontos de 5% a 15% para uso próprio e para disponibilizar aos seus clientes para realizarem a compra de qualquer produto no site da Philco. Todas as categorias do programa podem ser acessadas a partir do Portal www.cursos.philco.com.br que traz vídeos de treinamentos, cartilhas, catálogo e páginas de produtos, novidades e lançamentos. Para participar é fácil, basta fazer o cadastro e começar a participar dos treinamentos.

Serviço

Goiânia (GO) – 09/05 das 19h00 às 21h00

Plaza Inn Augustus (Av. Araguaia, 702 - St. Central)