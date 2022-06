Pivot oferece 13 vagas de emprego, além de estágio

A empresa goiana Pivot Máquinas Agrícolas e Sistemas de Irrigação está oferecendo 14 oportunidades de emprego para diversas funções. As vagas são para Goiânia, para o interior de Goiás e até para cidades em Minas Gerais e no Sul da Bahia, onde a empresa também atua. Para todos cargos e funções a empresa oferece plano de saúde, convênio odontológico, convênio farmacêutico, vale alimentação e refeição e ainda seguro de vida.



As vagas exclusivas para Goiânia são de:

- 01 vaga para Analista de infraestrutura e Suporte;

- 01 vaga para Analista de processos;

- 01 vaga para Analista fiscal;

- 01 vaga para Assistente Administrativo P/ Dept de Saúde e Segurança do trabalho;

- 01 vaga para Assistente Contábil/Fiscal;

- 01 vaga para Assistente de Departamento Pessoal.



Já as oportunidades disponíveis para Goiânia, Nova Crixás, Cristalina, Paracatu (MG) e Luís Eduardo Magalhães (BA) são:

- 01 vaga para Analista de Projetos;

- 01 vaga para Eletrotécnico;

- 01 vaga para Estoquista;

- 01 vaga para Montador;

- 01 vaga para Vendedor interno;

- 01 vaga para Vendedor externo.



A Pivot também está com uma oportunidade em aberto para estagiário de projetos. Os interessados devem acessar o site pivot.com.br e cadastrar o currículo no banco de talentos da empresa.