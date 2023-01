Polícia Científica de Goiás abre 141 vagas com salários de até R$ 12,2 mil

A Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Goiás, está com 141 vagas abertas com salários entre R$ 6 mil e R$ 12,2 mil. O edital do concurso foi publicado nesta segunda-feira (30) e as inscrições poderão ser feitas entre os dias 3 de março e 9 de abril.

São oferecidas 52 vagas para perito criminal de 3ª Classe e 89 oportunidades para auxiliar de autópsia também de 3ª Classe. De acordo com a Secretaria de Estado da Administração (Sead), a remuneração inicial para o cargo de perito é de R$ R$12.247,85 e para um auxiliar é de R$6.353,13.

“A jornada de trabalho para ambos os cargos será de 40 horas semanais. Um total de 5% dos cargos é destinado para candidatos com deficiência”, detalha a pasta. O Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) será o responsável pelo concurso público da Superintendência.

Para se inscrever, o interessado no cargo de perito deverá pagar uma taxa de R$ 130 e aqueles que vão concorrer para auxiliar vão pagar R$ 100. O concurso terá provas objetiva e discursiva, teste de aptidão física, avaliação médica, exame psicotécnico e avaliação de vida pregressa e investigação social.

“As fases objetiva e discursiva serão aplicadas nas cidades de Anápolis, Cidade Ocidental, Formosa, Goiânia e Valparaíso. As provas para as vagas de perito criminal serão realizadas no dia 7 de maio e as provas para o cargo de auxiliar de autópsia, em 21 de maio”, informa a Sead.