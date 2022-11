Prazo para inscrição no processo seletivo com mais de 500 vagas da FAB termina nesta quinta (24)

O prazo final para inscrição no processo seletivo da Força Aérea Brasileira (FAB) termina nesta quinta-feira (24). São mais de 500 oportunidades para candidatos com nível médio técnico para prestação do serviço militar voluntário, em caráter temporário, para o ano de 2023. Ao ser aprovado, o voluntário será declarado como Terceiro-Sargento, cuja remuneração gira em torno de R$ 5 mil. Além de formação na área pretendida, os candidatos precisam ser brasileiros, ter idade máxima de 40 anos de idade na data da incorporação e cumprir os requisitos do edital.

Os aprovados serão lotados em diversas Organizações Militares (OM), localizadas em algumas capitais brasileira, além de outras cidades como Anápolis (GO), Barbacena (MG), Confins (MG), Guaratinguetá (SP), Guarujá (SP), Juiz de Fora (MG), Lagoa Santa (MG), Pirassununga-(SP) e São José dos Campos (SP).

Dentre as oportunidades, há vagas para as áreas de Administração, Comunicações, Desenho, Eletricidade, Enfermagem, Eletromecânica, Eletrônica, Informática, Laboratório, Logística, Mecânica de Aeronaves, Metalurgia, Música, Nutrição e Dietética, Obras, Produção de Áudio e Vídeo, Processos Fotográficos, Radiologia, Saúde Bucal e Topografia.

O tempo de serviço irá ocorrer por períodos de até 12 de meses, podendo ser prorrogado por até 96 meses, respeitando-se a idade limite de 45 anos para permanência no serviço ativo.

O processo será realizado em nove etapas, sendo elas: Entrega de Documentos (ED); Validação Documental (VD); Avaliação Curricular (AC); Concentração Inicial (CI); Inspeção de Saúde (INSPSAU); Avaliação Psicológica (AP); Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF); Concentração Final (CF) e Habilitação à Incorporação (HI).

O edital pode ser acessado aqui e as inscrições devem ser feitas no site da FAB.