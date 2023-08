Prefeitura de Anápolis lança edital de processo seletivo com quase 300 vagas

A Prefeitura de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, divulgou nesta semana o edital do processo seletivo simplificado para contratação de profissionais que atuarão na área da Saúde no município. São 292 vagas para contratação imediata e 876 para cadastro de reserva. A remuneração inicial varia entre R$ 1.452,54 e R$ 6.778,50.

As inscrições começam no dia 5 de setembro e vão até 5 de outubro deste ano. Os interessados devem acessar o portal do candidato, no site do Instituto Verbana, e pagar a taxa de R$ 60 para cargos de Ensino Fundamental e R$ 120 para aqueles que exigem Ensino Superior.

Vale ressaltar que o candidato poderá se inscrever em mais de um cargo, desde que não haja choque na data e horário de aplicação das provas.

Conforme o edital, o processo seletivo simplificado terá uma etapa para candidatos aos cargos de ensino fundamental - somente prova objetiva - e duas para candidatos a cargos de nível superior, sendo uma prova objetiva e a prova de títulos.

A contratação será para um período de até 3 anos, podendo ser prorrogado por até 5 anos. A jornada de trabalho semanal pode ser de 20 ou 40 horas, a depender do cargo.

A prefeitura ressalta que o processo seletivo conta com reserva de vagas para profissionais com até três anos de formado, além de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD) e pessoas autodeclaradas negras.

Confira as vagas:

Ensino Fundamental

Atendente de Saúde Bucal

Ensino Superior

Cirurgião dentista – buco maxilo facial

Cirurgião dentista – endodontista

Cirurgião dentista – geral

Cirurgião dentista – odontopediatra

Cirurgião dentista – ortodontista

Cirurgião dentista – paciente especial

Cirurgião dentista – periodontista

Cirurgião dentista – protesista

Educador físico

Enfermagem dermatológica

Enfermagem em saúde do trabalhador e saúde ocupacional

Enfermagem em saúde mental

Enfermagem geral

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico Ambulatorial – Alergista

Médico Ambulatorial – Angiologista

Médico Ambulatorial – Cardiologista

Médico Ambulatorial – Cirurgião aparelho digestivo

Médico Ambulatorial – Cirurgião cabeça e pescoço

Médico Ambulatorial – Cirurgião geral

Médico Ambulatorial – Cirurgião pediatra

Médico Ambulatorial – Cirurgião vascular

Médico Ambulatorial – Clínico geral

Médico Ambulatorial – Dermatologista

Médico Ambulatorial – Endocrinologista

Médico Ambulatorial – Fisiatra

Médico Ambulatorial – Gastroenterologista

Médico Ambulatorial – Gastropediatra

Médico Ambulatorial – Geneticista

Médico Ambulatorial – Geriatra

Médico Ambulatorial – Ginecologista / obstetra

Médico Ambulatorial – Hematologista

Médico Ambulatorial – Imunologista

Médico Ambulatorial – Infectologista

Médico Ambulatorial – Mastologista

Médico Ambulatorial – Nefrologista

Médico Ambulatorial – Neurocirurgião

Médico Ambulatorial – Neurologista

Médico Ambulatorial – Neuropediatra

Médico Ambulatorial – Oftalmologista

Médico Ambulatorial – Ortopedista

Médico Ambulatorial – Otorrinolaringologista

Médico Ambulatorial – Patologista

Médico Ambulatorial – Pediatra

Médico Ambulatorial – Pneumologista

Médico Ambulatorial – Psiquiatra

Médico Ambulatorial – Radiologista e diagnóstico por imagem

Médico Ambulatorial – Reumatologista

Médico Ambulatorial – Urologista

Médico Plantonista – Cirurgião geral

Médico Plantonista – Clínico geral

Médico Plantonista – Neurocirurgião

Médico Plantonista – Ortopedista

Médico Plantonista – Patologista

Médico Plantonista – Pediatra

Médico Plantonista – Radiologista e diagnóstico por imagem

Psicólogo

Terapeuta ocupacional