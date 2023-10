Prefeitura de Aparecida oferta quase 500 vagas de emprego; veja como se candidatar

Ao todo, 487 vagas de trabalho são oferecidas pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Trabalho e do Sistema Municipal de Emprego (SIME), nesta semana.

As inscrições serão realizadas presencialmente por meio do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) que atendem de segunda a sexta, 8h às 17h30, nas unidades do Centro, SAC Cidade Administrativa, SAC Parque Flamboyant, SAC Vila Brasília, SAC Veiga Jardim, SAC Cidade Livre e SAC Polo Empresarial.

Para realizar o cadastro, o trabalhador deve apresentar os seguintes documentos no momento da inscrição: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato.

As oportunidades são para os cargos administrativo e de produção, além 200 vagas para operador de telemarketing e 30 para auxiliar de logística. Além dessas, o sistema oferta também 23 vagas para auxiliar de produção e 38 para estagiários. Cada candidato pode concorrer por uma vaga.

Após inscrição o candidato receberá uma carta de encaminhamento para realizar a entrevista junto à empresa contratante. Caso não encontre uma vaga para o seu perfil, o interessado pode acessar o site trabalho.aparecida.go.gov.br novamente. De acordo com informações da prefeitura, a lista de vagas é atualizada diariamente pela Central de Captação de Vagas. Informações pelo telefone (62) 99194-3491.

Para os empresários que buscam um canal para anunciar suas vagas, a Prefeitura de Aparecida disponibiliza um WhatsApp para ser feito o cadastro das vagas de emprego. O telefone é (62) 9 9297-4113.

Confira as vagas:

200 Operador de telemarketing

38 Estagiário

30 Auxiliar de logística

23 Auxiliar de produção

17 Consultor de vendas

16 Operador de empilhadeira

15 Ajudante de carga e descarga

15 Auxiliar de armazém

10 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)

8 Auxiliar de almoxarifado

7 Serviços Gerais

6 PCD

5 Analista Contábil

5 Auxiliar de controle de qualidade

5 Conferente de carga e descarga

5 Encarregado de departamento pessoal

5 Jardineiro

5 Repositor de mercadorias

5 Secretária (o)

5 Servente de obras

5 Tecnólogo em segurança do trabalho

3 Analista de pcp (programação e controle da produção)

3 Assistente administrativo de compras

3 Auxiliar de mecânico

3 Camareira (o)

3 Mecânico diesel

3 Motorista Motochapa

3 Operador de Retroescavadeira

3 Operador de pá carregadeira

3 Vendedor interno

2 Auxiliar administrativo

2 Auxiliar de faturamento

2 Chapeiro

2 Folguista (reserva)

2 Frentista

2 Garçom

2 Lanterneiro (Reparação de Veículos)

2 Mecânico de Maquinas pesadas

2 Motorista de caminhão

2 Pintor de veículos (reparação)

2 Pintor predial

2 Social Media

1 Ajudante Geral

1 Assistente comercial

1 Assistente Financeiro

1 Costureiro (a)

1 Operador de máquina corte a laser

1 Técnico de manutenção de equipamentos de informática