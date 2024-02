Prefeitura de Bonfinópolis abre inscrições para concurso com mais de 400 vagas

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Bonfinópolis, Região Metropolitana de Goiânia. Ao todo, são 444 vagas para todos os níveis de escolaridade, e as inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 13 de março.

As vagas são distribuídas em 115 para início imediato, 326 para cadastro reserva e 3 para pessoa com deficiência.Os salários variam de acordo com as exigências e níveis de escolaridade, como: R$ 1.283,61 para auxiliar de higiene e alimentação e R$ 4.335,20 para psicólogo (confira todos os cargos disponíveis ao final da matéria).

Segundo o edital, a carga horária de trabalho é de 24 horas semanais para técnico em radiologia, podendo chegar até 40 horas semanais, conforme a função. De acordo com a prefeitura, o sistema de seleção será realizado inicialmente por meio de provas classificatórias.

No cronograma, a data prevista para realização da avaliação objetiva será no dia 14 de abril, pela manhã, para nível fundamental e superior, já para os niveis médio e técnico, será à tarde.

O resultado final da prova objetiva fica disponível no dia 3 de maio. As datas para prova prática e posse serão divulgadas posteriormente no site do Instituto Consulpam.

Confira os cargos disponíveis:

Agente comunitário de saúde – microárea 15

Agente de combate as endemias

Agente educacional

Analista administrativo

Assistente administrativo III

Assistente de patrimônio

Assistente social

Auxiliar de serviços gerais

Educador físico

Eletricista de iluminação pública

Eletricista predial

Enfermeiro

Facilitador de oficina de artesanato

Farmacêutico

Fiscal de obras e posturas

Fiscal de tributos

Fisioterapeuta

Monitor do transporte escolar

Motorista

Nutricionista

Operador de máquinas pesadas

Orientador social

Pedreiro

Professor II

Professor II (libras)

Psicólogo

Técnico ambiental

Técnico de enfermagem

Técnico de controle interno

Técnico em saúde bucal

Técnico em Radiologia

Zelador de cemitério

Auxiliar legislativo

Auxiliar de Higiene e alimentação