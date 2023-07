Prefeitura de Caldas Novas anuncia processo seletivo para Secretaria de Educação

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado da prefeitura de Caldas Novas, no sul de Goiás, para contratação de profissionais da Educação. São 72 vagas para a área de Pedagogia, na modalidade ampla concorrência, e 288 vagas como reservas. Os salários vão de R$ 1.803,98 a R$ 3.845,75.

Para participar, os candidatos devem comparecer na Secretaria Municipal de Educação, entre os dias 3 e 12 de julho, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h30, levando RG, CPF, cópias do título de eleitor e comprovante da última votação ou Certidão de Quitação Eleitoral, da certidão de conclusão de curso ou diploma, da Carteira de trabalho, além de documentos que comprovem experiências profissionais, cursos e títulos e laudo médico comprobatório para portadores de deficiência física.

A seleção será feita por meio da análise da documentação e do currículo dos profissionais. O resultado será divulgado no dia 24 de julho, no site da prefeitura de Caldas Novas.