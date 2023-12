Prefeitura de Campos Verdes abre inscrições para concurso público com mais de 100 vagas

A Prefeitura Municipal de Campos Verdes, região do Norte de Goiás, abriu nesta terça-feira (26), 104 vagas para um concurso público. Ao todo, são 26 vagas imediatas e mais 78 para cadastro reserva para todos os níveis de escolaridade.As inscrições são feitas pelo site do Instituto Tecnológico de Educação e Ciências (ITEC) até dia 25 de janeiro de 2024.

O valor das inscrições varia de acordo com o grau de escolaridade, sendo nível fundamental completo e incompleto R$ 80, nível médio completo R$ 100, nível superior R$ 150. Os salários partem de R$ 1.320 até R$ 3 mil, conforme os cargos e as funções designadas no concurso.

Segundo o edital, as provas serão realizadas em uma ou mais etapas, de acordo com o cargo escolhido. Mas a primeira etapa para todas as áreas é a prova objetiva, que está com data marcada para o dia 18 de fevereiro.

A primeira lista de aprovados, cadastro reserva e eliminados está prevista para 15 de março e pode ser consultado no site do Prefeitura de Campos Verde ou do Itec, banca organizadora do concurso. Nesta lista não constará os candidatos que participarão da 2º fase do concurso.

Confira a quantidade de vagas por cargo:

Agente de combate às endemias

3 vagas

9 vagas de Cadastro Reserva

Assistente social

2 vagas

6 vagas de Cadastro Reserva

Auxiliar administrativo

3 vagas

9 vagas de Cadastro Reserva

Educador físico

1 vaga

3 vagas de Cadastro Reserva

Fiscal municipal

1 vaga

3 vagas de Cadastro Reserva

Motorista

5 vagas

15 vagas de Cadastro Reserva

Motorista da Secretaria Municipal de Educação

3 vagas

9 vagas de Cadastro Reserva

Professor P-III

3 vagas

9 vagas de Cadastro Reserva

Psicólogo

2 vagas

6 vagas de Cadastro Reserva

Técnico de nível médio

3 vagas

9 vagas de Cadastro Reserva