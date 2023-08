Prefeitura de Catalão abre inscrições para concurso com mais de 2,5 mil vagas

A prefeitura de Catalão abriu nesta sexta-feira (4) as inscrições para concurso da Secretaria de Educação com 2.660 vagas. Para se inscrever é necessário se cadastrar por meio do site da Fundação Aroeira, até às 23h59 do dia 5 de setembro. Do total de vagas, 665 são para início imediato e 1.995 para formação de cadastro de reserva.

A taxa de inscrição varia de R$ 80 para disputar cargos de nível fundamental e médio a R$ 150 para disputar cargos de nível superior. Os candidatos também podem pedir isenção da taxa de inscrição até o dia 08 de agosto. Os salários oferecidos vão de R$ 1.762, 19 à R$ 6.388, 31 e a carga horária é de 20 horas semanais.

O concurso vai ter uma única etapa, objetiva, para os seguintes cargos: auxiliar de serviços escolar, auxiliar de serviços construção civil, eletricista, encanador, escriturário, merendeira, motorista e motorista de frota escolar e pedreiro.

Já para os cargos de Assistente Social, Engenheiro, Nutricionista e Psicólogo, o concurso vai ter duas etapas, a objetiva e uma de avaliação de títulos. Uma terceira etapa, discursiva, também vai ocorrer para os candidatos aos cargos de professor de educação física, professor de banda musical e pedagogo.