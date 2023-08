Prefeitura de Goiânia abre inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos nesta sexta-feira

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Sine Municipal, ligado à Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), disponibiliza 684 vagas em 20 cursos de qualificação profissional gratuitos para maiores de 18 anos. Além do certificado de conclusão, a Prefeitura disponibilizará lanche e vale-transporte como ajuda de custo, além do material didático.



"A capacitação dos goianienses é um pilar essencial para que eles tenham acesso a oportunidades no mercado de trabalho e atendam às necessidades das empresas em busca de mão de obra qualificada”, afirma o prefeito Rogério Cruz.



As inscrições podem ser feitas entre os dias 4 e 8 de agosto, com início no dia 4 a partir das 9h por meio do aplicativo Prefeitura 24h. No ato da matrícula, o candidato recebe um e-mail com a confirmação da inscrição.



Dentre os cursos disponíveis estão capacitação em auxiliar de contabilidade, barbeiro e design de barbas, informática básica, informática intermediária e cabeleireiro, com cargas horárias que variam de 40h a 160h, dependendo da escolha do candidato.



“O Sine Goiânia abraça com determinação a missão de capacitar gratuitamente a população, permitindo-lhes até mesmo criar seus próprios empreendimentos com base no conhecimento adquirido", ressalta o secretário municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa, Diogo Franco.



As aulas serão ministradas a partir do dia 9 de agosto, conforme a escolha do turno, na Faculdade Delta, que está localizada na Avenida São Carlos, número 911, no Jardim Planalto.