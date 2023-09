Prefeitura de Goiânia anuncia convocação de mais de 400 aprovados em concurso da educação

A Prefeitura de Goiânia anunciou nesta segunda-feira (4) a convocação de 465 candidatos aprovados em concurso público para suprir o déficit da Rede Municipal de Educação. A convocação ainda não foi publicada no Diário Oficial do Município até o fechamento desta matéria.

Ao todo, serão convocados de forma imediata 100 pedagogos, 25 professores de área e 340 auxiliares de atividades educacionais.

De acordo com a gestão municipal, neste ano já foram chamados mais 800 profissionais para a rede de ensino com o objetivo de preencher as vagas abertas em razão de aposentadorias, óbitos, exonerações e readaptações definitivas de servidores.

"Isso demonstra nosso compromisso em fornecer a melhor educação possível para os goianienses do futuro, sem deixar de lado a responsabilidade fiscal e o equilíbrio das contas públicas", informou o prefeito Rogério Cruz.