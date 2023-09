Prefeitura de Goiânia convoca 465 profissionais da educação aprovados em concurso

A Prefeitura de Goiânia convocou 465 profissionais da educação aprovados no último concurso. A lista com os nomes dos convocados para posse foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), nesta quarta-feira (27). (Confira lista ao final do texto)

Ao todo, foram convocados 340 profissionais para o cargo de auxiliar de atividades educativas, e outros 100 para o cargo de pedagogo, além de professores de língua portuguesa, matemática, arte, ciências, geografia, história, inglês, libras.

De acordo com a gestão municipal, neste ano já foram nomeados 800 profissionais para a rede de educação de Goiânia, que foram aprovados no concurso realizado em 2022. O concurso previa 1.376 vagas, mas já foram convocados cerca de 2.500 profissionais, conforme a administração.

Os convocados têm um prazo de 30 dias, a contar desta quarta-feira (27), para comparecerem na Central de Atendimento ao Cidadão, o Atende Fácil, localizado no Paço Municipal.

Lista dos convocados:

Cargo: Auxiliar de Atividades Educativas - Negros

Ana Carolina Rabelo Borginho

Amanda Priscila Alves Reinaldo

Cargo: Auxiliar De Atividades Educativas - Portador De Deficiência

Cargo: Profissional De Educação Ii - Pedagogia - Negros

Cargo: Profissional De Educação Ii - Intérprete De Libras - Negros

Dayane Pereira Peixoto

Cargo: Profissional De Educação Ii – Artes

Cargo: Profissional De Educação Ii – Ciências

Vanessa Sardinha Dos Santos

Cargo: Profissional De Educação Ii – Geografia

Cargo: Profissional De Educação Ii – História

Cargo: Profissional De Educação Ii – Inglês

Cargo: Profissional De Educação Ii – Interpréte De Libras

Cargo: Profissional De Educação Ii – Português

Cargo: Profissional De Educação Ii – Matemática

Cargo: Profissional De Educação Ii – Pedagogia

Cargo: Auxiliar De Atividades Educativas

