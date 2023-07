Prefeitura de Goiandira anuncia concurso com mais de 500 vagas e salários de até R$ 4,7 mil

A Prefeitura de Goiandira, na Região Sudeste de Goiás, anunciou, no último dia 03 de julho, que realizará um concurso público para preenchimento de 127 vagas de forma imediata. Há, ainda, 381 vagas para formação de cadastro reserva. De acordo com o edital, há oportunidades para vários cargos e escolaridades, que vão do nível alfabetizado ao nível superior completo.

Os salários ofertados variam entre R$ 1.320 a R$ 4.750 a depender do nível de escolaridade e da especificidade de cada cargo. A carga horária é de 40 horas semanais para a maioria das oportunidades, com exceção dos cargos de Enfermeiro, Nutricionista e Professor P III, cuja carga horária é de 30 horas semanais e dos cargos de Farmacêutico e Fisioterapeuta, cuja carga horária é de 20 horas por semana.

Inscrições

O período de inscrições terá início às 10 horas do dia 3 de agosto de 2023 e terminará às 23h59 do dia 5 de setembro de 2023. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, pelo site da Fundação Aroeira, banca organizadora do concurso. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 80 e R$ 120.

Para candidatos que não tiverem acesso à internet, serão disponibilizados os meios para realizar inscrição, na Biblioteca Pública Municipal Celuta Mendonça Teles - Rua Doutor Joaquim Faleiro, 36, no Centro de Goiandira. Para isso, os interessados deverão comparecer ao local de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 08h às 11h e das 13h às 17h.

As provas estão previstas para o dia 15 de outubro de 2023. Mais detalhes podem ser conferidos no edital.