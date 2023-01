Prefeitura de Itapuranga abre concurso com 64 vagas e salários de mais de R$ 13 mil

A Prefeitura de Itapuranga publicou nesta quinta-feira (26) o edital de um concurso com 64 vagas e formação de cadastro reserva com mais 192 candidatos. As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Verbena, responsável pelo processo seletivo, a partir do dia 6 de março e seguem até as 17h do dia 10 de abril, seguindo o horário de Brasília.

Os valores de inscrição variam conforme o cargo pretendido. Para as vagas de nível fundamental completo, o valor é R$ 80, para os de nível médio e técnico completo é de R$ 110, e de R$ 160 para os cargos que exigem nível superior. Os salários variam de R$ 1.451,39 a R$ 13.104,32.

Confira abaixo os cargos oferecidos:

Ensino Fundamental Incompleto

- cuidador (sexo masculino);

- cuidador (sexo feminino);

Ensino Médio/Técnico Completo

- auxiliar em saúde bucal;

- técnico de enfermagem;

- técnico em radiologia;

Ensino Superior Completo

- biomédico;

- educador físico;

- enfermeiro padrão;

- farmacêutico;

- fisioterapeuta;

- fonoaudiólogo;

- médico anestesiologista;

- médico cirurgião;

- médico clínico geral;

- médico clínico geral para ESF;

- médico gineco/obstetra;

- médico ortopedista;

- médico psiquiatra;

- médico ultrassonografista;

- nutricionista;

- odontólogo;

Provas

A prova objetiva será aplicada no dia 30 de abril para todas as modalidades. Alguns cargos ainda exigem uma etapa de prova de títulos, como: biomédico, educador físico, enfermeiro padrão, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico anestesiologista, médico cirurgião, médico clínico geral, médico clínico geral para ESF, médico gineco/obstetra, médico ortopedista, médico psiquiatra, médico ultrassonografista, nutricionista e odontólogo.

Validade

O concurso vale por dois anos e pode ser prorrogado, uma única vez, por mais dois anos.