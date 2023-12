Prefeitura de Rio Verde abre seleção para 290 vagas; veja como se inscrever

A Prefeitura de Rio Verde, no sudoeste do estado, abriu seleção simplificada para 290 vagas. As inscrições gratuitas devem ser feitas pela internet, por meio do site da prefeitura, até o dia 3 de janeiro. As vagas são para os ensinos fundamental completo e incompleto, e superior.

Os salários variam de R$ 1.419,37 à R$ 3.766,08. Os locais de trabalho serão divididos entre a prefeitura municipal de Rio Verde e as subprefeituras de Lagoa do Bauzinho, Ouroana e Riverlândia.

Clique aqui e veja o edital

Confira as vagas e locais de lotação

Prefeitura Municipal de Rio verde

Agente de Proteção de Aviação Civil 3

Auxiliar de Limpeza Predial 72

Auxiliar de Manutenção e Serviços Pesados 71

Coveiro 15

Cozinheiro (Zona Rural) 8

Especialista em Serviços Ambientais (Engenheiro civil) 1

Especialista em Serviços Ambientais (Médico Veterinário) 2

Maqueiro 8

Técnico em Segurança do Trabalho 1

Vigia 80

Subprefeitura de Lagoa do Bauzinho

Auxiliar de Manutenção e Serviços Pesados 10

Coveiro 1

Cozinheiro 1

Subprefeitura de Ouroana

Auxiliar de Manutenção e Serviços Pesados 8

Coveiro 1

Subprefeitura de Riverlândia

Auxiliar de Manutenção e Serviços Pesados 7

Coveiro 1