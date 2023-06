Prefeitura de Rio Verde lança concurso público com 302 vagas

A Prefeitura de Rio Verde lançou, na segunda-feira (29), um concurso público com 302 vagas para níveis fundamental, médio e superior. As inscrições serão realizadas entre os dias 10 de julho e 8 de agosto, pelo site da Universidade de Rio Verde (UniRV).

Os interessados que não tiverem computador ou internet, podem se inscrever na sede da UniRV entre os dias 17 e 21 de julho. As vagas são para o município de Rio Verde, região sudoeste do estado, Distrito de Ouroana, Distrito de Riverlândia e Distrito de Lagoa do Bauzinho, todos localizados a cerca de 60 km de Rio Verde. Os salários variam de R$ 1.419,37 a R$ 3.098,38.

Caso as vagas abertas destinadas aos Distritos não sejam preenchidas, a Administração Municipal poderá convocar candidatos dos cadastros reservas dos mesmos cargos com lotação prevista para Distrito distinto.

O Concurso será realizado em etapas distintas, estabelecidas conforme os cargos, níveis de escolaridade mínima exigidos, bem como os requisitos exigidos para cada cargo. O valor das inscrições também varia para cada cargo, entre R$ 110 a R$ 210. Para conferir todas as informações, basta clicar aqui e acessar o edital.

A carga horária para todos os cargos é de 200h mensais.

Funções, Formação e requisitos básicos exigidos

Almoxarife - Ensino Médio Completo

Analista Administrativo – Ensino Superior Completo; Conhecimento em Informática

Atendente Plantonista - Ensino Médio Completo

Auxiliar Administrativo - Ensino Médio Completo

Auxiliar de Copa e Cozinha – Ensino Fundamental Incompleto

Auxiliar de Farmácia II - Ensino Médio Completo

Lavadeira (o)/Passadeira(o) - Ensino Fundamental Incompleto

Monitor de Transporte Escolar - Ensino Fundamental Incompleto

Motorista de Veículos Leves - Ensino Fundamental Completo; CNH Categoria “B”

Orientador Social - Ensino Médio Completo

Distrito de Riverlândia

Auxiliar Administrativo (2 vagas)

Auxiliar de Copa e Cozinha (2 vagas)

Auxiliar de Farmácia II (1 vaga)

Distrito de Ouroana

Auxiliar Administrativo (2 vagas)

Auxiliar de Farmácia II (1 vaga)

Lavadeira (o)/Passadeira(o) (1 vaga)

Distrito de Lagoa do Bauzinho