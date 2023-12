Prefeitura de Turvânia abre inscrições para concurso com salários de até R$ 8,7 mil

A Prefeitura de Turvânia, município na região oeste do estado, está com inscrições abertas para preenchimento de 660 vagas destinadas à contratação imediata e formação de cadastro de reserva de diversos cargos de nível fundamental, médio e superior. O salário pode chegar a R$ 8,7 mil dependendo do cargo. O concurso público será organizado pelo Instituto Verbena.

Os interessados deverão realizar cadastro pelo site do Verbena. As inscrições poderão ser feitas até o dia 16 de janeiro de 2024, e as taxas de participação são de R$ 60 para nível fundamental, R$ 120 para médio e R$ 140 para superior.

Confira o número de vagas

Cargos Ensino Fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais - 56

Borracheiro - 4

Coveiro - 8

Cozinheiro Geral - 28

Encarregado de Lavanderia - 8

Gari - 56

Gari-Coletor - 16

Jardineiro - 8

Pedreiro - 12

Trabalhador Braçal - 40

Tratorista - 12

Zelador do Ginásio de Esportes e do Estádio de Futebol - 16

Cargos Ensino Médio

Agente Comunitário de Saúde (ACS) - 4

Agente de Combate a Endemias (ACE) - 8

Analista de Orçamentos - 4

Auxiliar Administrativo - 28

Auxiliar de Departamento Pessoal - 4

Auxiliar de Saúde Bucal - 4

Cuidador de Idosos - 8

Eletricista de Autos e Máquinas Pesadas - 4

Eletricista de Rede Elétrica Urbana - 8

Encarregado de Almoxarifado - 4

Fiscal de Posturas - 4

Mecânico Geral - 8

Monitor de Alunos - 44

Motorista categoria "D" e "E" - 64

Operador de Máquinas - 8

Técnico de Enfermagem - 8

Técnico em Radiologia - 8

Vigia Noturno - 24

Técnico em Informática - 8

Cargos Ensino Superior

Assistente Social - 12

Biomédico - 8

Enfermeiro - 8

Farmacêutico - 8

Farmacêutico Bioquímico - 4

Médico - 8

Nutricionista - 8

Odontólogo - 8

Preparador Físico - 8

Psicólogo - 12

Analista de Contratos e Licitações - 4

Auditor Fiscal Municipal de Tributos - 8

Responsável Técnico do Abrigo de Idosos (ILPI) - 4

Técnico de Controle Interno - 4

Pedagogo - 12

Professor de Educação Física - 4

Professor de Educação Infantil - 8

Professor de Ensino Fundamental - 8

Professor de Espanhol - 4

Professor de Inglês - 4

Das 660 vagas, 165 são para contratação imediata e 495 para cadastro de reserva.

Provas

Os candidatos serão avaliados em prova objetiva, que será composta por questões de múltipla escolha de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos e legislação, noções de informática, conhecimentos gerais, história e geografia.

A prova objetiva conterá 30 questões para os cargos de nível fundamental, 40 questões para os cargos de nível médio e 50 questões para os cargos de nível superior.

As provas estão programadas para o dia 04 de fevereiro de 2024, com duração máxima de quatro horas, exceto para os cargos de Professor de Educação Física, Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental, Professor de Espanhol e Professor de Inglês, que terão uma acréscimo de 1 hora para realização do exame.