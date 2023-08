Prefeitura em Goiás abre concurso com mais de 150 vagas e salários de mais de R$ 5 mil

A Prefeitura de Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, publicou o edital do concurso público para níveis médio e superior. As inscrições começam no dia 13 setembro e vão até o dia 06 de outubro pelo site do Instituto Verbena. O valor da inscrição varia entre R$ 80,00 e R$ 140,00 a depender do cargo.

São ofertadas 150 vagas para contratação imediata e 408 de cadastro reserva. Os salários vão de R$ 1.341,63 a R$ 5.417,58 com carga horária entre 30 e 40 horas semanais.

Conforme o edital, a prova objetiva e a redação serão realizadas no dia 29 de outubro. Já a prova prática está marcada para o dia 26 de setembro. O resultado final do concurso será divulgado no dia 31 de janeiro de 2024.

Confira os cargos disponíveis abaixo:

Agente Administrativo;

Assistente Social;

Auxiliar de Serviços Gerais;

Auxiliar em Saúde Bucal;

Bibliotecário;

Biólogo;

Condutor de Ambulância;

Eletricista de Baixa Tensão;

Enfermeiro;

Engenheiro Agrônomo;

Engenheiro Ambiental;

Engenheiro Eletricista;

Fiscal de Obras e Edificações;

Fiscal de Posturas;

Fiscal de Transporte Público e

Trânsito;

Fiscal de Tributos;

Fiscal de Vigilância Ambiental;

Fiscal de Vigilância Sanitária;

Fonoaudiólogo;

Médico;

Merendeiro;

Monitor de Transporte Escolar;

Motorista de Veículo Leve;

Motorista de Veículos Pesados;

Nutricionista;

Operador de Máquinas;

Professor Nível III.