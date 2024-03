Prefeitura em Goiás abre concurso público com quase 300 vagas e salário de até R$ 10,9 mil

A Prefeitura de Acreúna, no sudoeste do estado, abriu edital de concurso público com 291 vagas de início imediato, além de preenchimento de cadastro reserva. As oportunidades são destinadas para nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários que podem chegar a R$ 10.961,64.

Confira o edital

As inscrições serão feitas pelo site até o dia 3 de abril pela internet. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 160 de acordo com o cargo pretendido pelo candidato.

O concurso será divido em etapas, com avaliação objetiva e análise de títulos, além de uma prova de aptidão física e prática para alguns cargos. Confira abaixo a lista completa com os cargos disponíveis.

Nível fundamental

Artífice de Manutenção Mecânica (01)

Artífice de Serviços e Obras Públicas (04)

Auxiliar de Limpeza Pública (16)

Auxiliar de Serviços Operacionais Obras Públicas (20)

Auxiliar de Manutenção Mecânica (01)

Cozinheiro (05)

Vigia (10)

Agente de Serviços Gerais de Escola (16)

Atendente de Saúde (07)

Motorista (21)

Operador de Máquinas (03)

Nível médio e técnico

Agente Comunitário de Saúde (07)

Agente de Combate às Endemias (05)

Agente de Desenvolvimento Infantil – ADI (27)

Agente de Fiscalização Urbana (01)

Agente de Serviços Administrativos (20)

Auxiliar de Apoio Administrativo (08)

Auxiliar de Saúde Bucal – ASB (04)

Fiscal Ambiental (01)

Fiscal de Tributos Municipais (01)

Fiscal de Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental (01)

Secretário de Escola (05)

Técnico em Enfermagem (16); Técnico em Raio X (02)

Nível Superior

Assistente Social (01)

Analista em Saúde – Biomedicina (01)

Analista em Saúde – Bioquímico (01)

Analista em Saúde – Educador Físico (02)

Analista em Saúde – Enfermagem (11)

Analista em Saúde – Farmácia (02)

Analista em Saúde – Fisioterapeuta (03)

Analista em Saúde – Fonoaudiologia (01)

Analista em Saúde – Médico Clínico Geral (06)

Analista em Saúde – Médico Cardiologista (01)

Analista em Saúde – Médico Clínico Geral Plantonista (05)

Analista em Saúde – Médico Ginecologista e Obstetra (01)

Analista em Saúde – Médico Ortopedista (01)

Analista em Saúde – Médico Pediatra (01)

Analista em Saúde – Médico Psiquiatra (01)

Analista em Saúde – Médico Ultrassonografista (01)

Analista em Saúde – Nutrição (01)

Analista em Saúde – Odontólogo (06)

Analista em Saúde – Psicologia (02)

Analista em Saúde – Psicopedagogo (02)

Analista em Saúde – Terapeuta Ocupacional (01)

Monitor de Acompanhamento Escolar (11)

Professor de Educação Básica I (22)

Professor de Educação Básica II – Biologia (01)

Professor de Educação Básica II – Educação Física (01)

Professor de Educação Básica II – Geografia (01)

Professor de Educação Básica I – Libras (01)