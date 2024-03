Prefeitura em Goiás abre inscrições para concurso com mais de 60 vagas e salário de até R$ 4,1 mil

A prefeitura de Cezarina, no sudoeste de Goiás, abriu edital para concurso público com 64 vagas para início imediato e preenchimento de cadastro reserva. As oportunidades são para nível fundamental, médio e superior, com salários de até R$ 4.113,16.

Confira o edital

Os interessados podem se inscrever a partir das 10h desta segunda-feira (4) até o dia 25 de março, por meio do site. Para participar, o candidato deve pagar uma taxa de inscrição que varia de R$ 111,80 a R$ 138,46 de acordo com o cargo escolhido pelo candidato.

O concurso será dividido em etapas, sendo elas prova objetiva, avaliação de títulos, curso de formação inicial e avaliação médica e psicológica. Segundo o edital, as provas devem ser realizadas no dia 14 de abril. Confira abaixo as vagas disponíveis.

Nível Fundamental

Auxiliar de Obras e Serviços (3)

Merendeira (3)

Motorista (6)

Operador de Máquina Rodoviária (2)

Nível Médio

Agente Administrativo (3)

Técnico em Radiologia (1)

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural (1)

Agente Comunitário de Saúde – Zona Urbana (1)

Agente de Combate as Endemias (2)

Digitador de Programa da Saúde (1)

Fiscal de Vigilância Sanitária (1)

Auxiliar Odontólogo (2)

Guarda Civil Municipal – GCM – Masculino (7)

Guarda Civil Municipal – GCM – Feminino (1)

Fiscal de Meio Ambiente (1)

Fiscal de Obras e Posturas (1)

Técnico em Enfermagem para atenção Básica (2)

Técnico em Enfermagem Hospitalar (4)

Nível Superior

Educador Físico (1)

Professor Educação Infantil PI (13)

Analista em Planejamento e Finanças (1)

Farmacêutico Bioquímico (1)

Nutricionista (1)

Enfermeiro para Atenção Básica (2)

Enfermeiro (2)

Fisioterapeuta (1)