Prefeitura tem concurso público com mais de 200 vagas em Goiás; veja como se inscrever

A Prefeitura de Nova Aurora está com concurso aberto para vagas de nível alfabetizado, fundamental e superior completos. Ao todo, são 53 posições para início imediato e 159 para formação de cadastro de reserva. As inscrições vão até quinta-feira, dia 17 de agosto, e devem ser feitas exclusivamente de forma online, pelo site da banca realizadora: www.aroeira.org.br.

O concurso oferece vagas de auxiliar de serviços, pedreiro, merendeira, motorista (CNH categoria B), operador de máquinas pesadas e tratores, auxiliar administrativo e professor pedagogo. Os salários vão de R$ 1320,00 até R$ 3.041,99.

Para se inscrever para as posições de nível alfabetizado e fundamental é preciso pagar uma taxa no valor de R$ 80,00, e para as posições de professor a taxa é de R$ 120,00. É preciso realizar pagamento desses valores até sexta-feira, dia 18 de agosto.

O processo seletivo para as oportunidades de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços, Merendeira, Motorista e Pedreiro é feito em etapa única. As posições de Operador de Máquina Pesada e Tratores terão seleção em duas etapas, enquanto o processo para seleção de professores conta com três fases.

Todas as fases têm caráter eliminatório e classificatório. Vale lembrar que existem vagas destinadas à pessoas com deficiência. Para mais informações, é só acessar o edital do concurso clicando aqui.